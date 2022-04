Petagna 'rischia' la convocazione, per Di Lorenzo fissata una data per il rientro: le ultime in casa Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione. Successivamente partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Chi sarà convocato? Ne parla il Corriere dello Sport.

