Pelillo...nell'uovo - Non è più "forza nove"...

Il Napoli sta tornando. Pian piano si iniziano a vedere i primi segnali dovuti ai rientri in rosa. L'emergenza sta per finire anche se manca ancora la dorsale, vero punto di forza degli azzurri. Oltre ad esserci fisicamente, i rientri sono anche rassicuranti. Zielinski su tutti, autore di una prestazione lodevole sotto il profilo tattico e tecnico. Il polacco fa da collante tra centrocampo e attacco e smista palle in modo spesso lusinghiero. Non si può, tuttavia, non annotare la prestazione di Lozano. Il messicano non andava in gol da ottobre in serie A. Ieri è stato il match winner regalando tre punti preziosi alla squadra. E pensare che la gara per lui era cominciata con una ghiotta occasione fallita. Dopo il periodo buio culminato con l'ingenuità di coppa non sarebbe stato facile per tutti reagire immediatamente.

L'analisi di Bologna Napoli

Occasione importante che ha il Napoli per farsi sotto e mettere pressione all'Inter prima della dello scontro diretto del "Maradona". Contro Salernitana e Venezia sei punti alla portata per rilanciarsi e in mezzo una sosta quanto mai opportuna. Spalletti ha l'opportunità di ospitare poi l'Inter con tutta la rosa disponibile, salvo imprevisti da scongiurare. Il periodo buio potrebbe essere alle spalle. La squadra ha già mostrato in più di una occasione di poter incanalare anche un filotto. È lo stesso gruppo che lo scorso anno fu protagonista di un grande girone di ritorno così come la partenza sprint di questa annata, poi diventata ad un certo punto sfortunata. Oltre a godere dei rientri, Spalletti ha qualche arma in più quest'anno. Lobotka e Rrahmani si sono rilanciati con la cura del tecnico toscano e forse, anche se il realismo è d'obbligo, il Napoli può godere del recupero di Ghoulam. La storia recente consiglia di andarci con i piedi di piombo. Tuttavia, oggi il giocatore è disponibile e pronto a qualsiasi sfida nel rettangolo verde. Il futuro a breve dipende tanto da Osimhen. Se riesce a non trovare ostacoli può essere l'arma in più del Napoli. Spalletti può, tuttavia, già sorridere e guardare il mare che non è più "forza nove"... Vedremo...