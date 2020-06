Pelillo...nell'uovo - Liberi, belli e pronti per la rivincita...

Ultime calcio Napoli - È un Napoli che sta bene, benissimo, specie nella testa. La squadra è libera, in condizioni completamente opposte sotto il profilo mentale rispetto a quanto accadeva in autunno e inverno. La vittoria della coppa e la consapevolezza che in campionato si sta facendo bene ma il quarto posto è davvero difficile da raggiungere, li rende liberi. L'aspetto mentale è legato anche al fatto che la squadra ha trovato un suo equilibrio, una sua quadratura. Ieri si è visto anche bel gioco, per lunghi tratti. È una squadra che sa adattarsi all'avversario. Il Napoli di Gattuso sa interpretare bene la tattica attendista e il gioco propositivo. È un Napoli che non sa solo difendersi o soltanto attaccare, ha più volti, che cambiano in relazione alle caratteristiche dell'avversario. Ieri sarebbe potuta finire in maniera larga con un poco di cattiveria in più ai sedici metri. Ancora una buona prova delle seconde linee e di coloro che hanno avuto pochissimi spazi. Younes è entrato trovando il gol e Lozano non è mai stato sciolto come ieri. Gli sono riusciti dribbling, affondi, ed ha costretto gli avversari al fallo in più di una occasione. Lobotka benissimo in fase di circolazione della palla, da migliorare nel filtro. Non ha il senso della posizione di Demme e questo fattore cambia anche gli scenari tattici in fase di rotazione delle formazioni. Quando c'è Lobotka, uno tra Fabian (favorito) e Zielinski deve lasciare il posto ad Allan per conservare l'equilibrio tattico. In crescita la condizione di Mario Rui e buona prestazione di Callejon che è andato anche in gol. Chi sta meglio di tutti è senza dubbio Insigne. Rinato dalla cura Gattuso più del Napoli nel suo complesso. Quando la palla a arriva a lui la giocata è quasi assicurata. Rifinisce il gioco come pochi dando fluidità alla manovra. Il tutto avviene in maniera costante. Ritrovato. A Bergamo per tentare di riaprire i giochi Champions. Il Napoli c'è ma l'Atalanta non perde colpi e 12 punti di vantaggio non lasciano buone speranze. Tuttavia, la squadra sta bene e se la giocherà contro i ragazzi di Gasperini dando il massimo. C'è una rivincita per gli azzurri sulla gara dell'andata, condizionata severamente dagli errori arbitrali. Il Napoli deve provare a vincerle tutte e attendere passi falsi degli avversari. In pochi giorni Atalanta e Roma, una doppia sfida che può tenere accese le residue speranze di conquista del quarto posto... Vedremo...

