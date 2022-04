Ultime calcio - Pelé è stato nuovamente ricoverato in ospedale a San Paolo, in Brasile.

Come riporta Espn, la leggenda brasiliana si sta sottoponendo ad un ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi, per un tumore al colon. Pelè non sarebbe in terapia intensiva ma, stando a quanto riferiscono i familiari, la situazione non desta preoccupazione, ma Pelé resta sotto osservazione.