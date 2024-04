Pedullà: "Solo il Napoli ha cercato Conte! Anche Pioli lo sta valutando"

Calciomercato Napoli, chi sarà il nuovo allenatore l'anno prossimo? Aggiornamenti dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che su Twitter scrive a proposito di Conte e Pioli come le due alternative principali per la panchina del Napoli.

"Solo il Napoli ha fin qui cercato Conte, con Pioli a ridosso sondato da ADL, come svelato il 10 aprile. Oggi in Italia (sottolineiamo oggi) Conte non ha altro. E Pioli (che era fuori dal Milan anche quando lo davano dentro) potrebbe valutare l’opzione Napoli. Sempre se Conte..."