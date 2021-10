Notizie calcio - Rapina nella nottata scorsa in casa di Mario Lemina a Nizza. Come riporta L’Equipe, tre uomini incappucciati e armati, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell'ex calciatore della Juve ora in forza al Nizza. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno minacciato tre donne per poi legarle. Tra queste ci sarebbe anche la compagna di Lemina. Il ladri poi si sono impossessati di gioielli, abiti e tanto altro per un valore pari a 300mila euro.