Notizie - Nuova vittima per via dell'emergenza Coronavirus. E' venuto a mancare Pape Diouf, ex giornalista senegalese e presidente dell'Olympique Marsiglia. Diouf era ricoverato in ospedale a Dakar a causa del Coronavirus. Kalidou Koulibaly ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Ci mancherai Presidente".