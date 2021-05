Mediaset annuncia - Panchina Napoli, ora il favorito è Conceicao: il portoghese in Italia settimana prossima! Inzaghi non convince ADL

Ultimissime calcio mercato Napoli - Sergio Conceição si candida al ruolo di favorito per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. E' questo quanto scrive l'edizione online di SportMediaset: "Quella dell'attuale tecnico del Porto era emersa nei giorni scorsi come un'opzione concreta, ma ora dopo ora sta diventando anche la più probabile". Inoltre, secondo le notizie dei media portoghesi l'ex centrocampista potrebbe arrivare in Italia settimana prossima per incontrare la dirigenza partenopea. Su di lui c'è anche la Lazio, anche se l'interesse dei biancocelesti al momento è più timido: se non dovesse arrivare il rinnovo di Inzaghi, infatti, la prima scelta di Lotito sarebbe proprio Gattuso.

Panchina Napoli, Mediaset: Conceicao in cima alla lista

L'edizione online di Sport Mediaset rilancia il nome di Sergio Conceição per la panchina della SSC Napoli:

Quel che è certo è che quella che si aprirà lunedì sarà una settimana decisiva per il futuro di molte panchine di Serie A. Il weekend lascerà in eredità le ultime sentenze, dopodiché arriverà per tutti il momento di prendere decisioni importanti. Conceição aveva un accordo verbale con la dirigenza del Porto per rinnovare fino al 2023, ma nulla è mai stato messo nero su bianco. L'ex Lazio, Inter e Parma ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in patria sembrano sicuri che sia pronto per una nuova avventura. Napoli, a questo punto, sembra la piazza più probabile: la trattativa con Spalletti ha subìto una brusca frenata e l'opzione Inzaghi non convince De Laurentiis, soprattutto per questioni tattiche, visto che il 3-5-2 dell'allenatore piacentino difficilmente si adatterebbe agli uomini a sua disposizione (Insigne e Lozano su tutti).