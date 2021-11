Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

Sintomi influenzali per Ounas

Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, l'attaccante algerino Adam Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali, ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo.