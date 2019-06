Aveva lasciato il ritiro della Colombia per i problemi del padre, Ospina torna ad allenarsi con i compagni in vista del Cile

Aveva allarmato tutti la decisione di David Ospina, portiere del Napoli e della Nazionale colombiana, di lasciare il ritiro della Colombia per volare a Medellin e stare vicino al padre, che in quel momento stava davvero poco bene ed era ricoverato in ospedale.

Colombia, allarme Ospina rientrato

E' di oggi, però, la notizia che l'ex Arsenal proprio in data odierna è tornato ad allenarsi con i compagni e, dunque, verosimilmente sarà del match venerdì. I cafeteros, infatti, se la vedranno contro il Cile in una gara valevole per i quarti di finale di Coppa America.