Osimhen, talismano per il Napoli: fa volare la squadra a 2,5 punti a partita

Osimhem è un vero e proprio talismano. Su Sportmediaset.it, Matteo Dotto scrive:

"In 24 partite di campionato il Napoli ha raccolto 52 punti. Con Osimhen in campo i punti sono stati 35 in 14 gare (media esatta di 2,5); senza sono arrivati 17 punti in 10 incontri (media 1,7). E sabato c’è Napoli-Inter, il ritorno dell’unica sfida persa in campionato dal talento nigeriano che ha una media addirittura superiore ai nerazzurri primi in classifica con 53 punti in 23 partite (media 2,3)- e che proprio a San Siro nell'impatto con Skriniar ha visto cominciare i suoi guai fisici".