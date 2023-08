Rinnovo Osimhen, TMW conferma: manca solo l'annuncio! Ingaggio record e clausola, spuntano le cifre

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli: nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva su CalcioNapoli24.it come le parti si siano incontrate nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per ratificare l'accordo: la palla ora è passata ai rispettivi legali che, se non troveranno cavilli particolari, daranno il via libera a firme ed annunci.

Rinnovo Osimhen, le ultime

Ulteriori conferme a quanto raccontato sul rinnovo di Osimhen arrivano anche dai colleghi di TMW, che sottolineano come manca di fatto solo l'ufficialità di un prolungamento fino al 2027 con un ingaggio da record, il più alto mai corrisposto dal Napoli: 10 milioni di euro, bonus inclusi. In più, una clausola rescissoria che oscilla tra i 140 e i 150 milioni di euro.