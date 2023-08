Rinnovo Osimhen, incontro avvenuto per limare dettagli finali: ultime sull'annuncio | ESCLUSIVA

Si avvicina sempre di più la permanenza di Victor Osimhen a Napoli: il cannoniere azzurro, dopo una lunga trattativa per il rinnovo contrattuale, è ad un passo dal prolungare il proprio accordo con il club di De Laurentiis.

Rinnovo Osimhen-Napoli, ultimi aggiornamenti

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su CalcioNapoli24.it, questa mattina le parti si sono date appuntamento per un ulteriore e decisivo incontro per cercare la fumata bianca definitiva: è stata l'occasione per limare gli ultimi dettagli circa il nuovo contratto di Osimhen, che resterà dunque a Napoli con un ingaggio quasi raddoppiato.

Dopo un lungo tira e molla tra le parti, con una bozza d'accordo già stilata in quel di Dimaro, il patron De Laurentiis e l'entourage del nigeriano hanno lavorato alacremente per sistemare gli ultimi punti in bilico, dalla clausola rescissoria (probabilmente doppia per la pista araba) ai diritti d'immagine: l'accordo è di fatto sancito e si aspetta solo l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nella giornata di domani al netto delle ovvie lungaggini legali nella sottoscrizione dei complessi e cavillosi accordi. Il 12 agosto, infatti, è la data simbolica ribadita da De Laurentiis nella quale avrebbe "svelato" gli obiettivi stagionali del Napoli: farlo annunciando il rinnovo di Osimhen sarebbe un chiaro segnale sulle ambizioni del club azzurro.

Intanto lo stesso De Laurentiis ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro: partenza già programmata per il patron azzurro, che ora si godrà qualche giorno di vacanza al mare e vedrà in televisione l'amichevole odierna contro l'Apollon Limassol, match che di fatto sancirà la fine del ritiro partenopeo in Abruzzo.