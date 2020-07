Osimhen, l'amico-giornalista: "Questa settimana arriva l'annuncio: già ama la città, sarà il Maradona africano"

Ultime calcio Napoli - Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen, ha parlato, in diretta Skype, durante la trasmissione Delietta Gol in onda su Tele A:

“Ora sono in Germania ma ho seguito e monitoro la trattativa di Victor, con il quale ho un rapporto solido e profondo. Un’amicizia che dura da anni. Ho un forte legame familiare con Victor, al di fuori del rapporto lavorativo siamo praticamente come fratelli, c’è molta confidenza fra noi e lo conosco a fondo, so molto bene come sta vivendo questo periodo e quali sono le sue intenzioni. Non dobbiamo aspettare molto per vedere Victor a Napoli. Ha già fatto le visite mediche sabato, nessuno lo sapeva, nemmeno la stampa che è rimasta sorpresa. Il trasferimento di Victor in azzurro è iniziato in Francia. Ma prima della fine di questo week-end Victor sarà annunciato ufficialmente. Molte persone si chiedono perchè costa 81 mln di euro, sono parecchi soldi. Ma se vuoi comprare una Ferrari, una Maserati o una Bugatti devi spendere parecchio e Osimhen è come una Bugatti. Questa cessione è fatta al 95%, ho saputo dal suo agente che questa operazione coinvolge due amici: De Laurentiis e il presidente del Lille sono in un rapporto molto cordiale e amichevole. Bisogna solo aspettare l'annuncio, sarà il Maradona africano”.