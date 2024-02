Osimhen gioca Milan-Napoli? C'è solo una piccola possibilità

Napoli - Il prossimo turno di Serie A da calendario metterà di fronte una grande sfida per la zona Champions League e sarà Milan-Napoli. Un big match per la zona Europa e ora tutti si chiedono se Osimhen tornerà in tempo dalla Coppa d'Africa per giocare Milan-Napoli.

Milan-Napoli: quando torna Osimhen, può giocare?

Quando torna Osimhen a Napoli? Ci sono delle importanti notizie che riguardano la data del rientro di Osimhen a Napoli dopo la Coppa d'Africa. La prossima partita di campionato mette di fronte Milan-Napoli per la sfida Champions. Ma Osimhen può giocare Milan-Napoli? C'è solo una possibilità.

Mercoledì 7 febbraio alle ore 18 su Sportitalia ci sarà Nigeria-Sudafrica e in quell'occasione si deciderà se Osimhen tornerà in tempo per Milan-Napoli o no. Solo con l'eliminazione della Nigeria dalla competizione l'attaccante del Napoli potrà provare ad essere a disposizione per la partita di Serie A di domenica 11 febbraio ore 20:45. Ma resta comunque il forte dubbio assenza per Osimhen in Milan-Napoli. Perché con l'eliminazione in semifinale ci sarà poi da giocare la Finale 3º/4º posto sabato 10 febbraio 2024, difficile pensare che tra ritorno in aereo e trasferimento a Milano ci possano essere i tempi tecnici per vederlo in campo a San Siro.

In caso contrario, infatti, con una qualificazione alla Finale, non ci sarà Osimhen per Milan-Napoli perché stesso domenica 11 febbraio è programmata la Finale di Coppa D'Africa.