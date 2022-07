Osimhen escluso dalla lista dei migliori calciatori CAF: gli ex campioni contestano la decisione

Napoli - Arrivano contestazioni dalle ex stelle del calcio africano riguardo l'esclusione di Victor Osimhen dai candidati dai migliori calciatori CAF. I candidati ai premi CAF sono stati rilasciati giovedì 30 giugno ed è stato uno shock per molti che Osimhen mancasse dalla lista.

L'esterno nigeriano Moses Simon è stato l'unico nigeriano nominato dalla CAF per l'ambito premio e alcuni importanti ex internazionali hanno contestato la decisione della CAF di escludere il 23enne dalla lista.

Femi Ajilore, ex stella dell'U-23 e medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, sperava che Osimhen fosse nominato per il premio citando i suoi successi in Serie A.

"Avrei voluto che Osimhen fosse tra i candidati, ma non conosco i criteri che hanno usato per scegliere quei giocatori".

Sylvanus Okpala, vincitore della Coppa d'Africa nel 1980, ritiene che la decisione non tolga nulla a Osimhen poiché i membri della giuria del premio non sempre scelgono il migliore.

“Vorrei che Osimhen ci fosse stato, ha fatto bene, si è comportato molto bene. Non so perché il suo nome non c'è, non conosco comunque i criteri che hanno usato per selezionare i giocatori ma se me lo chiedete, se fossi nel panel, ci sarebbe il nome di Osimhen. Non sto dicendo che alla fine lo vincerà, ma almeno verrà menzionato il suo nome".

Anche l'ex difensore Ifeanyi Udeze è rimasto colpito per l'esclusione di Osimhen, ma ha tuttavia affermato:

“È stata una sorpresa per me che il nome di Osimhen non fosse in quella lista, c'era una rosa di 30 uomini e il suo nome non c'era, sono rimasto scioccato. Non conosco i criteri che stanno usando per le nomination. Sento che Osimhen non era in quella lista perché non ha partecipato alla Coppa d'Africa e questo ha influito sul suo giudizio, Moses era in quella lista perché si è esibito per la Nigeria nell'AFCON e ha anche aiutato la sua squadra di club a vincere una coppa almeno."

Udeze ha anche consigliato a Osimhen di guardare alla prossima stagione piuttosto che concentrarsi sul premio CAF.

"Penso che Osimhen dovrebbe semplicemente togliersi di dosso questo pensiero e lavorare per la nuova stagione e non si può mai dire, gli auguro solo il meglio".