Opta - Lozano è il più giovane tra i giocatori ad aver segnato più di 25 gol in Eredivisie dal 2017: 34 centri per lui

"34 – Hirving Lozano è il più giovane tra i giocatori che hanno realizzato almeno 25 gol dal 2017/18 ad oggi in Eredivisie, mettendo a segno 34 reti nel periodo. Astro". Così su Twitter OptaPaolo, noto account che raccoglie statistiche relative a calciatori sparsi in giro per il mondo a proposito di Lozano, giocatore messicano attualmente in forza al PSV ma che sembra davvero ad un passo dall'approdo al Napoli, ancor di più dopo l'incontro di oggi tra il club azzurro ed il suo procuratore, Mino Raiola.