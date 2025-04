«Oh Soulé mio!», tutto quello che è accaduto ieri al Maradona fra Inter-Roma e Napoli-Torino

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri tanti tifosi hanno seguito già Inter-Roma a Fuorigrotta, all'esterno del Maradona, nell'attesa poi di Napoli-Torino. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, ecco un estratto:

"La festa inizia alle 17 e chiss√† a che ora delle notte termina sul serio. "O' vita o' vita mia", il coro del 90'. CantaNapoli, un delirio. Una festa totale, la squadra che balla in campo sotto le curve, lo scudetto che si intravede. Molti erano gi√† allo stadio quando la gara tra Inter e Roma si √® conclusa e la festa √® iniziata in quel momento. ¬ęOh Soul√© mio!¬Ľ, scherzano in tanti, giocando con le parole del goleador della Roma. Tra canti, cori, fumogeni. Caroselli in citt√† gi√† iniziati. Come quando, attorno alle 19,15 il bus del Napoli si √® mosso dalla Solfatara lungo la tratta ha trovato tifosi ad applaudire e motorini di scorta. E nel momento in cui il pullman con la N √® sbucato da via Terracina, i 3mila tifosi che lo aspettavano all'esterno della Curva B sono esplosi di gioia. La festa dura fino a notte fonda, per la vittoria con il Torino, la fuga: ¬ęE se ne va, la capolista se ne va¬Ľ. Musica e parole del Maradona".