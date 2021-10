Nuovo sindaco Manfredi: "Io juventino? La politica non si fa sul tifo calcistico, sarò allo stadio per Napoli-Juve"

Ultime notizie. Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco di Napoli. L'ex ministro e rettore della Federico II ha vinto le elezioni al primo turno, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e una lunga serie di liste in coalizione.

Manfredi juventino, risponde così

Ieri, in qualità di neo-eletto sindaco, Manfredi è stato ospite della trasmissione "Agorà Extra", in onda su Rai 3, e quando gli hanno chiesto di commentare il fatto di essere tifoso della Juventus, lui ha risposto così: "Napoli è una città da un milione di abitanti e non credo che la politica si faccia sul tifo calcistico. I cittadini lo hanno già dimostrato accordandomi il loro consenso alle elezioni. Sarò allo stadio la prossima volta che si giocherà Napoli-Juventus".