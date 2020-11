Nuovo DPCM - zone verdi, divieti e permessi: chiusi bar, mostre e centri commerciali, concorsi sospesi! Coprifuoco dalle 22 [FOTO]

Covid 19 - Il Premier Giuseppe Conte ieri sera ha lavorato e firmato per il nuovo dpcm. Il nuovo dpcm, 4 novembre, enterà in vigore da domani, 5 novembre fino al prossimo 3 dicembre. Misure restrittive più severe di quelle attuali. L'Italia è divisa in zone rosse, zone arancioni e zone verdi. Andiamo a vedere quali sono le zone verdi in Italia e cosa si può fare nelle zone verdi. Ecco quanto evidenziato dal Corriere della Sera dal dpcm 2 novembre 2020 pdf.

Nuovo dpcm Conte

Nuovo DPCM, Zone Verdi: Conte blocca concorsi, centri commerciali, mostre e locali

Conte ieri sera ha lavorato al nuovo dpcm, Conte oggi parlerà alla nazione dopo la firma del nuovo decreto. Sono Zone Verdi in Italia tutte quelle che non fanno parte delle zone rosse e zone arancioni. Queste le Regioni escluse dalle zone verdi: Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige, Valle d’Aosta, Campania, Puglia, Sicilia, Liguria e Veneto. Nel nuovo DPCM (5 novembre - 3 dicembre), il premier Giuseppe Conte ha diviso l'Italia in tre zone in base alla situazione da coronavirus. Queste le indicazioni per le zone verdi.

Divieti nelle zone Verdi, cosa non si può fare

Mostre chiuse, anche cinema, teatri e musei;

Concorsi sospesi, ad esclusione di quelli sanitari. Stop anche agli esami per l'abilitazione professionale;

Centri commerciali chiusi nel fine settimana e nei giorni festivi, ad eccezione di farmacie, alimentati, tabaccai ed edicole;

Bar e locali chiusi da dopo le ore 18:00;

Licei chiusi, didattica a distanza;

Coprifuoco alle ore 22:00.

Zona verde nuovo dpcm

Cosa si può fare nelle zone verdi