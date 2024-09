Nuovo centro sportivo Napoli, la priorità in questo momento è Afragola dove ci sono stati anche sopralluoghi anche se spunta un problema per quanto riguarda questa località.

Nuovo centro sportivo Napoli, le alternative ad Afragola

“Le alternative sono le location al Centro Direzionale e in zona Lago Patria. Il tempo scorre, il Napoli vuole una nuova casa. La new era ha il volto delle strutture, stadio e centro sportivo sono gli obiettivi della seconda fase dell’era De Laurentiis”, si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.