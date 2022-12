Nuovo CDA della Juventus: fuori Arrivabene, scelto il nuovo amministratore delegato

Nasce la nuova Juve con Scanavino e Ferrero: ecco chi fa parte del Cda I nomi scelti da Exor per la nuova era

Sono stati ufficializzati i nomi che fanno parte della lista che Exor, azionista di maggioranza del club, ha già depositato nei termini previsti perché i nuovi amministratori entrino in carica dal 18 gennaio. Confermato che il presidente sarà Gianluca Ferrero, mentre Maurizio Scanavino, già direttore generale, entrerà nel Cda come amministratore delegato. Nominati anche Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello che entreranno a far parte del consiglio di amministrazione