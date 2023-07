Nuove maglie in vendita, sito in down ma c'è lo store e-Bay: prezzi, info e novità sulla Away

Sono in vendita dalle ore 19:26 le nuove maglie della SSC Napoli per la stagione 2023/2024. Dopo la presentazione a bordo della nave da crociera Msc World Europa, le si possono acquistare su store.sscnapoli.it e sul nuovo Brand Store SSC Napoli all’interno del portale ebay.it, al costo di 130 euro.

Maglia Napoli, sito non raggiungibile

La Maglia EA7/SSC Napoli Home 2023/2024 rappresenta l’unicità e la New Era del mondo azzurro. Nuovo styline con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato. Vestibilità: Slim Fit. Composizione: 82% poliestere, 18% elastane.

In questo momento, come riportato dalla redazione di CalcioNapoli24, il sito del club azzurro non è raggiungibile, per la tanta affluenza di tifosi. Si evidenzia, anche, che le spedizioni della Maglia Gara Away partiranno dal 17/07.

