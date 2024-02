Ultime notizie: nuova panchina per Fabio Cannavaro? L'allenatore napoletano potrebbe ripartire dalla Serie B, per provare a risollevare le sorti del Lecco, ultimo in classifica.

Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Lecco starebbe valutando diversi allenatori: già contattato Davide Dionigi, che ha dato disponibilità, gli altri nomi sono quelli di Bisoli e, appunto, Fabio Cannavaro. Pedullà precisa: "Cannavaro sullo sfondo, per ora solo un'idea".