Nuova maglia Napoli 2023/24: spunta un piccolo spoiler sui social | FOTO

Notizie Napoli calcio. Lunedì 10 luglio sarà presentata la nuova maglia del Napoli 2023/24 a bordo della MSC World Europa: appuntamento alle ore 14.00, con l'evento che sarà seguito dalla telecamere di CalcioNapoli24 TV ed al quale presenzierà anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Maglia Napoli 2023/24, spunta un indizio

"A New 3ra in coming" è il refrain lancianto dalla SSC Napoli attraverso i propri canali social. Proprio il club azzurro ha fatto un piccolo spoiler sulla nuova maglia, pubblicando un'immagine stilizzata di come potrebbe essere: lo scudetto sarà al centro della divisa, ma dalle linee che appaio sull'immagine ci potrebbero essere anche altre sorprese. Pochi giorni ancora ed il tutto sarà svelato, così come il nuovo main sponsor che sarà Msc al posto di Lete.