Novità per la Champions League del prossimo anno, la prima a 36 squadre. Le squadre vincitrici del campionato nazionale non andranno in prima fascia.

Champions League

Le ultime sulla nuova Champions

In prima fascia ci sarà solo la vincitrice della Champions League insieme alle prime 8 squadre del ranking Uefa. Anche la vincitrice dell'Europa League non sarà in prima fascia: sarà in Champions ma nella fascia in base al suo ranking Uefa. Lo riferisce FcInter1908.it

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli