Notte insonne per il Napoli, ritorno a Capodichino previsto all'alba: i dettagli

Non solo la sconfitta, per ampi tratti quasi non meritata da parte del Napoli. A rendere la notte insonne per i giocatori e lo staff azzurro ci sarà anche il ritorno dalla trasferta di Madrid, che a differenza delle due precedenti trasferte europee a Braga e Berlino, vedrà gli azzurri tornare già stanotte a Napoli e non domani. Complice il fatto che la gara contro il Real si sia giocata di mercoledì, gli azzurri hanno così deciso di tornare direttamente nel capoluogo partenopeo, dove l'arrivo a Capodichino è previsto poco prima delle 5:00. Insomma, una nottataccia per la squadra di Mazzarri (che tra l'altro ha abbandonato lo stadio con la febbre alta).