Bari, Luigi De Laurentiis inaugura il secondo store del club: "Bello vedere questo entusiasmo" [FOTO]

Notizie calcio. «Bello vedere questo entusiasmo. L’obiettivo ora è aprire degli official store del Bari anche in provincia». Al taglio del nastro del punto vendita di Corso Cavour, il secondo dopo quello all’interno dello stadio San Nicola, il presidente Luigi De Laurentiis si è già proiettato verso altre analoghe iniziative, confortato dalla presenza dei circa quattrocento tifosi all’inaugurazione del negozio, ieri pomeriggi. È stata una vera e propria festa, anche per la presenta di una nutrita delegazione della squadra guidata da Mirco Antenucci e dall’uomo simbolo, Ciccio Brienza. Tra gli articoli più gettonati felpe e tazze biancorosse, già nell’ottica dei regali natalizi. Con De Laurentiis c’era il sindaco di Bari Antonio Decaro che, per l’occasione, ha tra l’altro parlato anche della sua passione per il calcio e per i colori biancorossi.