Niente Capri per Wanda Nara, la moglie di Icardi è a Milano [VIDEO]

Voglia di Milano per Mauro Icardi: l'argentino vuole restare nella città meneghina e tutti i suoi messaggi social sembrano ribadire questo concetto.

Intanto, Wanda Nara era data in arrivo a Capri, dove avrebbe uno shooting fotografico con un possibile incontro anche con Aurelio De Laurentiis: in realtà, come dimostrano le immagini girate dall'inviato di Calciomercato.it, la moglie-agente di Icardi è a Milano.

Wanda Nara e Mauro Icardi

L'argentina, attesa dalla seconda stagione a Tiki Taka, è stata immortalata in via Montenapoleano mentre passeggiava e parlava a telefono, senza pensare - almeno all'apparenza - alle vicende di mercato.