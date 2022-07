NFL, l'ex campione Johnson chiama CR7: "Vieni a Napoli Cristiano Ronaldo"

Calciomercato Napoli - Cristiano Ronaldo al Napoli: un sogno pazzo, impossibile, ma per il quale qualcuno ci spera eccome. E non un tifoso azzurro qualsiasi: piuttosto parliamo di Chad Johnson, ex stella del football americano che attraverso i propri canali social ha lanciato un vero e proprio appello a CR7.

Noto simpatizzante partenopeo, il 44enne ha scritto così via Twitter: “Come to SSC Napoli my good friend Cristiano”. Ovvero: “Vieni a Napoli mio caro amico Cristiano”. Chissà se il fuoriclasse lusitano leggerà mai questo tweet…