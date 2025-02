"Ne**o di me**a", vergogna in Serie B: insulti razzisti di Vazquez, Dorval esce in lacrime

Un nuovo episodio di razzismo ai danni di Mehdi Dorval, 24enne terzino franco-algerino del Bari che è stato ad un passo dal Napoli. Alla fine della partita tra Bari e Cremonese, terminata 1-1, il trequartista dei lombardi Franco Vazquez gli avrebbe rivolto pesanti insulti razzisti.

A denunciarlo, ai microfoni delle tv, è stato nel post partita l’allenatore dei biancorossi, Moreno Longo:

"Mi dispiace fare il nome di Vazquez, ma non si può più stare zitti e non bisogna essere omertosi. Neg.. di m.. non lo dici a nessuno, Dorval (dopo l’insulto, ndr) ha perso la testa e io lo capisco. Difendo il mio giocatore a spada tratta, queste cose sono inaccettabili. A fine partita stava piangendo, queste cose non sono concepibili".

Questo il comunicato del Bari:

"Speravamo, in tutta onestà, di non dover tornare più su un tema simile. Speravamo di non doverlo fare, perché come ha giustamente detto mister Longo in campo a fine gara: «nel 2025 non può andare bene».

E invece siamo qui, ancora una volta, accanto al nostro Mehdi Dorval e a chiunque sul lavoro e nella sua quotidianità si trovi a dover subire (ancora) insulti razzisti.

Siamo qui, ancora una volta, a ricordare (e a ricordarci) che lo sport non ha nulla a che vedere con il razzismo e con qualsiasi tipo di insulto che lede la dignità del singolo individuo o di una comunità.

Siamo qui, ancora una volta, a ricordare che questi comportamenti sono intollerabili, sempre. E lo sono ancora di più quando arrivano dagli adulti e da atleti professionisti che dovrebbero essere un esempio non solo sportivo, ma anche e soprattutto umano per i più giovani".