Dopo l'aggiornamento di Whatsapp degli ultimi giorni che ha introdotto la possibilità di creare un canale per un'azienda o brand, è nato anche il Canale Whatsapp ufficiale della SSC Napoli! Al momento, non tutti gli account di Whatsapp sono stati aggiornati con la possibilità di poter seguire canali. Chi vorrà, potrà iscriversi al canale per rimanere aggiornato su tutte le news ed informazioni utili, ma anche per vedere contenuti esclusivi.

Clicca su foto allegate per vedere: