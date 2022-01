Piotr Zielinski in partenza da solo dalla stazione di Afragola. Come rivelato da Repubblica, il centrocampista polacco, appena guarito dal Covid 19, sta raggiungendo la squadra a Bologna. Oggi pomeriggio allo stadio Dall'Ara il centrocampista polacco potrebbe essere schierato da Luciano Spalletti dal primo minuto, nel posticipo del campionato in cui saranno impegnati gli azzurri.

