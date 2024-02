La moviola Rai: Cabal-Kvaratskhelia, non è fallo! Invece c'era rigore per il Verona

Napoli-Verona 2-1, la moviola dell'ex arbitro Mauro Bergonzi per la Domenica Sportiva, su Rai 2.

"Al 7' minuto c'è un contrasto tra Cabal e Kvaratskhelia. Per l'arbitro non c'è nulla e a mio avviso non c'era assolutamente calcio di rigore. Il contrasto è regolare, un contatto corretto ginocchio con ginocchio e poi alla fine il difensore del Verona colpisce il pallone e mette in calcio d'angolo. L'arbitro ha fatto bene a non fischiare".

Bergonzi invece identifica un probabile calcio di rigore non assegnato al Verona, per un fallo di Giovanni Di Lorenzo, che commetterebbe fallo con il braccio destro, spingendo in area un attaccante avversario.