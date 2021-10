Napoli-Torino, la prima del nuovo Sindaco Manfredi: De Laurentiis lo attende in tribuna autorità

Il Napoli oggi per Napoli-Torino al Maradona accoglierà il nuovo Sindaco di Napoli Manfredi. Infatti, in tribuna autorità ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis che attende il suo amico e nuovo Sindaco Manfredi per la partita in programma alle ore 18:00. A riportarlo è Tuttosport.

Napoli-Torino, il nuovo Sindaco Manfredi presente in tribuna

In tribuna autorità il presidente De Laurentiis attende il nuovo sindaco Manfredi, che domani si insedierà ufficialmente a Palazzo San Giacomo.

I due lavorano alla data dell'inaugurazione dello stadio Maradona e alla statua. In occasione delle elezioni vinte De Laurentiis scrisse come messaggio di benevenuto:

"A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio. Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato Rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II. Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore".