Napoli, tabù Roma al San Paolo negli ultimi anni! L'ultimo successo nel 2014

Notizie Calcio Napoli - Tabù Roma per gli azzurri allo Stadio San Paolo. Come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, è ormai da anni e anni che i partenopeo faticano ad imporsi contro i capitolini tra le mura amiche:

Tornerà titolare Manolas, assente dal match contro il Torino del 29 febbraio, come grande ex di una gara che gli azzurri al San Paolo non vincono da 6 anni. Precisamente dal novembre 2014 e, con Rafa Benitez in panchina, finì 2-0 per gli azzurri. Dopo di allora, due pareggi e altrettante sconfitte. Anche la Roma non se la passa benissimo, avendo perso 3 delle ultime 4 trasferte di campionato, incassando 11 gol nel parziale (una media di 2.8 a incontro).