Napoli su Araujo in caso di cessione di Lozano: pronta la prima offerta, le cifre

Il calciomercato del Napoli si sta iniziando ad infiammare in queste giornate che accompagnano l'inizio ufficiale della nuova stagione di Serie A.

Araujo piace al Napoli

Come raccolto da balon latino, è Maximiliano Araujo il nuovo obiettivo di mercato del Napoli. Si tratta di un centrocampista uruguaiano di 23 anni attualmente in forza al Toluca, in Messico. Centrocampista molto duttile, può infatti ricoprire tutti i ruoli sul versante sinistro del campo, da quello di terzino a quello di ala, passando per il preferito: la mezzala sinistra. Il centrocampista è stato messo nel mirino in caso di cessione di Lozano, con alcune squadre dell'Arabia Saudita interessate. I campani sono pronti a presentare una prima offerta ufficiale da circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.

