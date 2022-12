Napoli, striscione per Mihajlovic in Curva B: omaggio di tutto lo stadio! | FOTO

Omaggio per Mihajlovic

Ultime notizie. Si gioca Napoli-Villarreal, partita amichevole allo stadio Diego Armando Maradona, con i tifosi che riabbracciano la squadra dopo il ritiro in trasferta ad Antalya. Mentre le squadre sono in campo, sugli spalti si è assistiti al commovente omaggio dei tifosi napoletani per Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore scomparso pochi giorni fa dopo una lunga battaglia con la leucemia.

Striscione per Mihajlovic

In Curva B i tifosi del Napoli hanno esposto uno striscione per Mihajlovic con la scritta: "Fiero e leale, addio Sinisa valoroso rivale". Tutto lo stadio ha partecipato poi al minuto di silenzio prima del fischio d'inizio.