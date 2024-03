Napoli-Juventus di stasera sarà fondamentale non solo per gli obiettivi europei di questo finale di stagione, ma anche per spezzare un tabù che ha riguardato l’intero campionato.

Napoli, il tabù contro le squadre che puntano alla Champions

Nelle gare contro le squadre che ambiscono a un posto in Champions League, infatti, il Napoli ha collezionato ben 6 sconfitte, 3 pareggi e 1 sola vittoria contro l’Atalanta.