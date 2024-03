Napoli-Juventus, i convocati di Calzona: due assenti in lista

Napoli-Juventus, sono stati appena diramati i convocati di Francesco Calzona per il big match di stasera allo stadio Maradona valido per la 27a giornata di Serie A.

Napoli-Juventus: i convocati di Calzona

Contini

Gollini

Meret

Di Lorenzo

Juan Jesus

Mario Rui

Mazzocchi

Natan

Olivera

Ostigard

Rrahmani

Anguissa

Dendoncker

Lobotka

Lindstrom

Traore

Zielinski

Kvaratskhelia

Osimhen

Politano

Raspadori

Simeone

Sono solo due le assenze ed entrambe già previste, ovvero Cajuste e Ngonge ai box per problemi fisici ma in via di recupero.