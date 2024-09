"Napoli senza coppe?" Conte: "Ci sono vantaggi, ma anche questi svantaggi!" | VIDEO

"Non giocare le coppe è un vantaggio?", questa la risposta di oggi di Antonio Conte nella conferenza stampa di Juventus-Napoli:

"Non giocare le coppe è un vantaggio? A me piace dire la verità, c'è un vantaggio ed uno svantaggio: lavorativamente, per me che sono al primo anno in una nuova squadra, posso farlo di più senza preparare tre partite a settimana. Quando arrivi in un nuovo club, hai bisogno di tempo per conoscere tutti e lavorare sulle tue idee. Soprattutto dopo l'arrivo di diversi calciatori negli ultimi giorni, avessimo dovuto fare tre partite a settimana saremmo stati fregati. Positivamente penso a poter lavorare per tutta la settimana. Ma lo svantaggio è una rosa non competitiva come quella per chi partecipa in Europa: invece di avere 25-26 giocatori di livello ne hai 16-18"