La SSC Napoli riporta su Twitter alcuni dati azzurri: "Il Napoli ha colpito 27 legni nella Serie A 2018/19: nessuno ne ha centrati di più nei cinque maggiori campionati europei . Per la prima volta Mertens è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A. Terzo gol in Serie A con la maglia del Napoli per Ghoulam, il primo in questo campionato. Tutte le reti sono arrivate in trasferta (contro Verona e SPAL) #ForzaNapoliSempre".