Napoli-Roma: venerdì la squadra andrà in ritiro al Novotel di Caserta, la posizione Calzona-ADL

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente De Laurentiis s'è confrontato col tecnico Calzona, dopo il ko con l'Empoli. E si è deciso per il ritiro prima di Napoli-Roma, delicata sfida per un posto in Europa. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Ieri De Laurentiis, nonostante la partecipazione alla cabina di regia per Bagnoli a Palazzo Chigi, ha trovato il tempo per sentire Calzona e farsi raccontare la reazione alla sua decisione di spedire la squadra in ritiro venerdì. Ciccio è contrariato e ha più di una ragione per avercela con la squadra: si giocava una grande partita anche lui, quella della riconferma in caso di qualificazione in Champions. Ora, tutto è saltato. Compresa la permanenza, eventuale, nello staff nella prossima stagione. Anche se su questo punto, assai delicato, la discussione potrebbe slittare a fine stagione. Venerdì la squadra andrà in ritiro al Novotel di Caserta. La sconfitta della Roma aumenta le recriminazione del gruppo azzurro in vista dello scontro diretto di domenica che avrebbe potuto riaprire i giochi per il quinto posto".