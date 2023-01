Entusiasmo alle stelle in città, arriva una notizia importante per Napoli-Roma!

Napoli-Roma si avvicina! Entusiasmo alle stelle in città dopo la vittoria dell'Arechi e dopo che le avversarie degli azzurri si stanno allontanando sempre di più. Ieri sera l'Inter ha perso in casa contro l'Empoli restando ferma a -13 punti dal Napoli. Stasera è in programma Lazio-Milan, dove si capirà se i rossoneri senza Theo Hernandez riusciranno a rosicchiare qualche punto agli azzurri capolista.

Azzurri che scenderanno in campo domenica contro la Roma al Maradona, dove è previsto il secondo sold out di fila dopo quello avvenuto in occasione di Napoli-Juventus di venerdì 13 gennaio. A Fuorigrotta sono attesi circa 50 mila spettatori per la sfida ai giallorossi, che dovranno fare a meno dei loro sostenitori a causa del divieto di trasferta imposto ai supporters romanisti.