Napoli-Real Madrid, caos biglietti! Già 40mila persone in coda: scoppia la protesta

Oltre 40mila persone in coda su TicketOne per assicurarsi il biglietto per la partita Napoli-Real Madrid allo stadio Maradona, in programma per il prossimo 3 ottobre. Grande malumore per i tifosi napoletani che vorrebbero procedure di acquisto più semplici. Al punto che l'avvocato Angelo Pisani capeggia la protesta della tifoseria esponendosi in prima persona con questo comunicato:

"La vergogna di sempre, uno scandalo alla luce del sole dove nessuno scende in campo per tutelare i diritti delle persone oneste ed anche le istituzioni fingono di non vedere ignorando le semplici regole del vivere civile e della correttezza denuncia in una nota l’avvocato angelo pisani , incaricato da numerosi tifosi vessati dal sistema vendita biglietti per non subire danni e calvario dell’anno scorso per il regolate acceso allo stadio Siamo alle solite, soprusi e abusi impuniti e poi si parla di legalità e valori. E con l'aggravante che i disservizi sono sempre gli stessi.

I tifosi normali, per non parlare dei turisti, hanno difficoltà ad accedere alle piattaforme anche per acquistare i biglietti per la gara con il Real Madrid. Il club dirà come sempre che non è colpa sua, Ticketone si difenderà secondo tradizione ma resta il fatto che a migliaia di tifosi pur con tessera del tifoso pagata 30 euro, che dovrà esser rimborsata insieme al risarcimento dei danni, non è permesso di accedere all acquisto del tagliando di Champions se non in rarissimi casi, al termine di lunghe file online che spesso si concludono con la linea che cade. Intanto arrivano segnali per le gare in trasferta con i gruppi organizzati che stanno già in anticipo pianificando Charter con incluso un pacchetto volo e biglietto. Non sappiamo come sia possibile che talune agenzie sia già così certe di avere tagliandi a disposizione, mentre la gente normale e corretta deve esser discriminata e allontanata dallo stadio".