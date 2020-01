Napoli-Perugia, le probabili formazioni della GdS: Demme in panchina, tridente Lozano-Milik-Insigne

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Perugia, sarà turnover contenuto per Gennaro Gattuso. La Coppa Italia diventa un nuovo grande obiettivo del club, così niente rischi eccessivi e massima attenzione per l'appuntamento di quest'oggi al San Paolo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non ci sarà l'esordio di Diego Demme dal primo minuto. Spazio ancora a Fabian in cabina di regia, con Sebastiano Luperto al centro della difesa e tridente composto da Hirving Lozano, Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne.

Napoli-Perugia, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Elmas; Lozano, Milik, Insigne

Perugia (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello