Napoli, patto di Halloween a Chiaia! I giocatori fanno quadrato per fronteggiare la crisi

Napoli, patto di Halloween tra i giocatori! Lo racconta l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che descrive i retroscena della festa andata in scena la sera del 31 ottobre, quando molti dei calciatori azzurri si sono dati appuntamento ad un party di Halloween che è servito a rinsaldare i rapporti all'interno dello spogliatoio.

Napoli, patto di Halloween

A tal proposito, La Repubblica spiega come nel gruppo di calciatori del Napoli esista un legame fortissimo di amicizia e solidarietà, anche fuori dal campo. La festa organizzata lunedì sera a Chiaia ne è la dimostrazione: c'erano quasi tutti i giocatori, con le rispettive compagne al seguito, ed è stato anche un modo per "respingere con i fatti le solite voci indiscrete che cominciano a circolare in città", "i rumors sulla vita privata dei campioni d'Italia, in particolare notturna" e i "pettegolezzi antipatici". In questo quadro, dunque, il patto di Halloween serve proprio a spazzare via queste voci.

Ne è una prova - scrive Repubblica - anche il fatto che nessuno dei giocatori si sia poi lamentato del fatto che - a sorpresa - l'allenatore Rudi Garcia abbia spostato l'allenamento di ieri al mattino, nonostante fosse previsto inizialmente nel pomeriggio. A Castel Volturno c'era di nuovo De Laurentiis, la cui presenza tiene in piedi la panchina traballante di Garcia e adesso l'obiettivo è vincere le prossime tre partite contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli.

E se la posizione di Garcia resta in bilico, a dare certezze ci pensano Di Lorenzo e compagni: "per questo i giocatori hanno deciso almeno di fare quadrato tra loro, come si era già visto con la rabbiosa rimonta nel secondo tempo con il Milan".