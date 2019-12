Napoli calcio notizie - Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Le valutazioni sono positive in merito alle verifiche in corso del San Paolo dopo la caduta dei cupolini per il forte maltempo. Quello che ci giunge da Fuorigrotta è che la partita tra Napoli-Parma si giocherà normalmente a porte aperte. L'unica valutazione da fare riguarda la messa in sicurezza dell'impianto. Per questo motivo, la gara potrebbe essere spostata alle ore 19".

Napoli Parma