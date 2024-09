Napoli-Palermo di Coppa Italia, Sky - Conte ha scelto il modulo: chance per Raspadori-Simeone

Ultime notizie Coppa Italia - Dopo il pareggio con la Juventus, il Napoli tornerà in campo giovedì 26 settembre contro il Palermo in Coppa Italia. Turnover in vista per la squadra di Conte, che dovrebbe puntare su Raspadori e Simeone in attacco. Resta da capire invece il modulo con il quale si schiereranno in campo gli azzurri. Ecco le ultime news dall'inviato di Sky Sport 24, Massimo Ugolini:

"Coppa Italia contro il Palermo, verosimilmente ci sarà un profondo turnover: quale sistema di gioco utilizzerà? È probabile che confermerà la linea a 4 di difesa, in fase offensiva avranno spazio Raspadori e Simeone. La settimana libera, eccezion fatta per questa, rappresenta un punto di vantaggio per Conte per lavorare. Ma le risposte sono arrivate dal mercato, con Gilmour-Neres e Buongiorno-McTominay che stanno facendo già la differenza, anche a Torino hanno fatto molto bene".