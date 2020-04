Napoli, impresa straordinaria: reparto di terapia intensiva Coronavirus costruito in 30 ore! [VIDEO]

Ultime notizie - Davvero straordinaria l'impresa realizzata a Napoli. L'ospedale di campo di terapia intensiva anti Coronavirus è stato edificato in 30 ore, come testimoniato dalle immagini diffuse da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. Insomma, si tratta di una accelerazione importante che permetterà alla città all'ombra del Vesuvio di poter affrontare al meglio questa emergenza che sembra essere entrata in una fase calante.

Coronavirus ospedale